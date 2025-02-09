Экс-главред «‎Новой газеты» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Бывший главный редактор «‎Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в кассационном суде отказ в снятии статуса иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

О подаче кассационной жалобы агентству рассказали в Замоскворецком суде Москвы.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении информагентства, Муратова внесли в реестр в том числе за иностранное влияние, выражающееся в контактах с иностранными источниками, а также в предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.

Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для нескольких СМИ-иноагентов, журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и экс-главреда радиостанции «‎Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Кроме того, Муратов публиковал материалы о своей политической деятельности, уточняет агентство.

В конце прошлого года Муратов опроверг сообщения об отъезде из России. В декабре ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Муратов якобы покинул страну после допроса в рамках уголовного дела против своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее была названа причина, по которой Муратова признали иноагентом.