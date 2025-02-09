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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Стригино сняли ограничения на прием и отправку рейсов
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Роман Владимиров/РИА Новости

В нижегородском аэропорту Стригино в 08:46 мск сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Аналогичная причина закрытия была в аэропорту Пулково в Петербурге. Там во время действия ограничений этим же утром на запасной аэродром перенаправили четыре самолета.

Утром 9 февраля Минобороны сообщало, что системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Ленинградской областью.

В ночь на воскресенье предупреждение об угрозе прилета беспилотников объявлялось в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Волгоградской области заявили о попытке украинских беспилотников атаковать нефтеперегонную станцию.

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