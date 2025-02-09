В Пулково сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В петербургском аэропорту Пулково в 08:15 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Во время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили четыре самолета.

Утром 9 февраля Минобороны сообщало, что системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Ленинградской областью.

В ночь на воскресенье предупреждение об угрозе прилета беспилотников объявлялось в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Волгоградской области заявили о попытке украинских беспилотников атаковать нефтеперегонную станцию.