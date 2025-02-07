В России на треть упал объем производства алкоголя

Объем производства алкоголя в России в январе 2025 года упал до 8,8 млн декалитров, пишет агентство »Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росалкогольтабакконтроля.

Относительно января 2024 года объем выпуска снизился на 27,8%. Наиболее сократилось производство водки — почти на треть, до 3,4 миллиона дал. Коньяка в стране произвели на 3% (498,4 тысячи дал), ликеро-водочных изделий — на 21,6% (995,7 тысячи дал). Производители стали выпускать слабоалкогольную продукцию в 76 раз меньше — в январе 2025 года объем производства составлял 877,4, в январе 2025 года — 11,5 тысячи дал.

В Росалкогольтабакконтроле объяснили тенденцию на падение объема производства ростом ставки акциза и минимальных цен с начала года, из-за чего производители наращивали объемы выпуска в конце года.

Во второй половине января агентство ТАСС со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус» написало, что количество производителей крепкого алкоголя в России уменьшилось на 17,17% в период с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года (за последние четыре года), с 396 до 328 фирм.

Ранее в России выросло производство игристого в «нетипичных» регионах.