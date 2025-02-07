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Названа опасность смешивания пива и крепких алкогольных напитков

Врач Майорова: пиво с крепким алкоголем может вызвать проблемы с сердцем

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Смешивание крепких спиртных напитков, например водки, с углекислыми, например пивом, может вызвать резкие скачки артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Когда человек начинает с крепкого алкоголя и затем переходит на менее крепкие напитки, организм не успевает адаптироваться к изменению крепости. Это может привести к накоплению токсичных веществ, таких как альдегид, что увеличивает риск алкогольного отравления. Смешивание крепких спиртных напитков с углекислыми может вызвать резкие скачки артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это сочетание может привести к гипертоническому кризу и другим серьезным проблемам со здоровьем», — объяснила доктор.

Кроме того, напитки с углекислым газом, такие как шампанское или газированные коктейли, могут ускорять всасывание алкоголя в кровь.

«Это происходит из-за повышения давления в желудке, что способствует более быстрому попаданию алкоголя в кровоток. В результате, даже небольшое количество такого напитка может привести к более быстрому опьянению и ухудшению самочувствия. Но питательная закуска и регулярное питье воды между алкогольными напитками могут снизить риск обезвоживания и похмелья», — заключила врач.

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