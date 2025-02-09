В США произошла массовая драка из-за новых кроссовок от Nike

Массовая драка со стрельбой произошла в обувном магазине в Луизиане

Массовая драка, сопровождавшаяся стрельбой, произошла в одном из обувных магазинов в американском штате Луизиана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В материале отмечается, что участниками потасовки стали несколько афроамериканцев. При этом причиной для конфликта послужил ажиотажный спрос на новую модель кроссовок Nike Air Jordan 5, релиз которых состоялся 8 февраля.

«После релиза <...> во многих магазинах США были длинные очереди», — говорится в публикации.

Другая информация об инциденте не поступала. В том числе остается неизвестным, чем закончилась массовая драка в Луизиане.

4 февраля телеканал N1 сообщил о массовой драке с поножовщиной в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Потасовка произошла около здания миграционного центра в городе Нижневартовске, но причины конфликта не уточнялись.

Позже в Следственном комитете РФ заявили о начале процессуальной проверки по данному факту. Кроме того, сотрудники ведомства инициировали передачу уголовного дела по ст. 111 УК РФ в свое производство.

Ранее в Республике Башкортостан произошла массовая драка с участием подростков.