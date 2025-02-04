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Массовая драка с поножовщиной произошла возле российского миграционного центра

В Нижневартовске у миграционного центра случилась массовая драка с поножовщиной

В Нижневартовске возле миграционного центра произошла массовая драка с поножовщиной. Об этом сообщает телеканал N1.

Инцидент произошел на улице Мира, где расположено управление Федеральной миграционной службы. Случилась массовая драка с поножовщиной. Причины конфликта не уточняются, информации о пострадавших не поступало.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ. Следственные органы также инициировали передачу уголовного дела по ст. 111 УК РФ в свое производство. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах мероприятий.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижневартовск». На кадрах видно большое количество людей, которые дерутся и валяют друг друга по снегу. Затем они расходятся в разные стороны и скрываются.

Ранее подростка избили до потери сознания на фудкорте в российском городе.

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