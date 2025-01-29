Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовая драка подростков произошла возле ТЦ в российском городе

Mash: в Башкирии произошла массовая драка подростков возле ТЦ
close
Pexels

В Башкирии подростки устроили массовую драку возле торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке возле торгового центра «Ситимолл». На кадрах с места происшествия видно большое количество молодых людей, которые избивают друг друга и валяют по земле. В чем причина конфликта, переросшего в драку, не уточняется.

По словам местных жителей, предварительно, участники драки ранее избили юношу на улице Ленина. Причиной стал сломанный телефон.

До этого в Иванове произошла массовая драка подростков в торгово-развлекательном центре «Серебряный город». Две компании несовершеннолетних что-то не поделили, и между ними началась потасовка. Одна группа «забивала руками и ногами» другую.

Ранее в Таганроге рядом с мэрией произошла драка со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами