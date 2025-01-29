Массовая драка подростков произошла возле ТЦ в российском городе

В Башкирии подростки устроили массовую драку возле торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке возле торгового центра «Ситимолл». На кадрах с места происшествия видно большое количество молодых людей, которые избивают друг друга и валяют по земле. В чем причина конфликта, переросшего в драку, не уточняется.

По словам местных жителей, предварительно, участники драки ранее избили юношу на улице Ленина. Причиной стал сломанный телефон.

До этого в Иванове произошла массовая драка подростков в торгово-развлекательном центре «Серебряный город». Две компании несовершеннолетних что-то не поделили, и между ними началась потасовка. Одна группа «забивала руками и ногами» другую.

Ранее в Таганроге рядом с мэрией произошла драка со стрельбой.