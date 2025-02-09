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Постпред России при ООН заявил, что Россия не выйдет из ВОЗ

Гатилов: Россия не выйдет из ВОЗ и продолжит использовать эту площадку для диалога
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Постпредство России при ООН

Россия не собирается покидать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости.

«Что касается России, то наша страна продолжит использовать площадку ВОЗ для взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами», — сказал Гатилов.

Он указал на последовательную линию Москвы, направленную на поддержку системы ООН.

Незадолго до этого заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что членство России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно приостановить или отказаться от него.

По его словам, после выхода США из ВОЗ ее ключевым спонсором, учитывая совместные доли, станут структуры, аффилированные с предпринимателем Биллом Гейтсом. По его словам, что речь идет о человеке, который обладает плохой репутацией для сферы здравоохранения.

До этого глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Британии из ВОЗ вслед за США.

Ранее в России высказались за выход из ВОЗ вслед за США.

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