В России высказались за выход из ВОЗ вслед за США

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал подписанный вступившим в должность президента США Дональдом Трампом указ о выходе Америки из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, России следует принять аналогичное решение.

«Ждем, что <...> мы наконец покинем эту организацию — рассадник гомосексуализма как нормы, социальных пандемий и вакцинации всего живого», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что Россия должна иметь суверенную систему здравоохранения.

Накануне Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.

Республиканец подписывает документ во второй раз. В 2020 году он посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения.

Ранее глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Британии из ВОЗ вслед за США.