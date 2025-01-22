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В России высказались за выход из ВОЗ вслед за США

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: России следует выйти из ВОЗ
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Denis Balibouse/Reuters

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал подписанный вступившим в должность президента США Дональдом Трампом указ о выходе Америки из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, России следует принять аналогичное решение.

«Ждем, что <...> мы наконец покинем эту организацию — рассадник гомосексуализма как нормы, социальных пандемий и вакцинации всего живого», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что Россия должна иметь суверенную систему здравоохранения.

Накануне Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.

Республиканец подписывает документ во второй раз. В 2020 году он посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения.

Ранее глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Британии из ВОЗ вслед за США.

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