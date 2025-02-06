Вице-спикер Госдумы Толстой призвал отказаться от членства в ВОЗ

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что членство России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно приостановить или отказаться от него. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно, как минимум, приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться‎», — написал Толстой.

По его словам, после выхода США из ВОЗ, ее ключевым спонсором, учитывая совместные доли, станут структуры, аффилированные с предпринимателем Биллом Гейтсом. Вице-спикер Госдумы отметил, что речь идет о человеке с неподходящей для сферы здравоохранения репутацией.

До этого глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Британии из ВОЗ вслед за США.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он отменил десятки решений, принятых экс-президентом США Джо Байденом. Также Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего второго президентского срока. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Ранее Володин объяснил корыстью выход США из Всемирной организации здравоохранения.