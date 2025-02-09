Суд не стал разбираться с отсутствием маркировки иноагента у Дудя

В Кузьминском районном суде города Москвы не стали рассматривать протокол, составленный в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, административный протокол о производстве материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания соответствующей маркировки был возвращен.

Дудя признали лицом, выполняющим функции иностранного агента, 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд назначил Дудю штраф в размере 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В январе 2025 года стало известно о деле против Дудя из-за отсутствия маркировки иноагента.

7 февраля в Мосгорсуде зарегистрировали апелляционную жалобу Дудя на назначение ему штрафа.

В августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал блогера на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судом было установлено, что с марта по май 2024 года Дудь распространил пять материалов в своем Telegram-канале без указания на то, что они произведены иноагентом или касаются его деятельности.

Ранее стало известно, что контент Дудя и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) оплачивала украино-израильская компания.