Москвичам пообещали легкий мороз 9 февраля

Гидрометцентр: переменная облачность и до -1°С ожидаются в Москве 9 февраля

Переменная облачность и без осадков ожидаются в Москве в воскресенье, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе.

В Гидрометцентре добавили, что днем температура воздуха в городе составит от -1°С до -3°С. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до показателей в -8°С.

Ветер прогнозируется переменный, от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 770 миллиметров ртутного столба.

Что касается Подмосковья, то в воскресенье температура будет колебаться в пределах от -6°С до -1°С. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -11°С.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам аномальную погоду. По словам эксперта погоды, в течение всех семи дней на следующей неделе аномалия температуры воздуха будет положительной. В начале недели она будет на два-три градуса выше средних значений февраля, в конце — на три-четыре градуса, заключила синоптик.

Ранее синоптик предупредил жителей трех регионов РФ об опасных погодных условиях.