Удачливый лыжник дважды за день выжил во время схода лавины

Лыжник за день дважды попал под лавины в Австрийских Альпах и выжил

В Тирольских Альпах (Австрия) житель Германии дважды за день попал под лавину и выжил. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Тирольское полицейское управление.

Инцидент произошел на леднике Питцталь, где 51-летний лыжник катался вместе с 45-летним братом. Оба мужчины сошли с официальной трассы и пытались спуститься с крутого склона, когда на высоте 3015 метров их накрыло лавиной. Младший брат оказался полностью погребенным под снегом. Его старший брат воспользовался воздушной подушкой, не угодил в ловушку и связался со спасателями, которые достали его родственника и забрали его на вертолете. От эвакуации воздухом 51-летний мужчина отказался, заверив спасателей, что спустится самостоятельно.

В итоге во время спуска мужчина попал еще под одну лавину. От серьезных последствий его вновь спасла воздушная подушка. После этого пострадавший связался со спасателями и на этот раз воспользовался их помощью.

Ранее пятеро лыжников попали под лавины во Французских Альпах.