Лавина накрыла автомобили на трассе Бишкек — Ош в Киргизии

В Киргизии лавина накрыла семь автомашин на трассе Бишкек — Ош

В Киргизии шесть автомобилей и микроавтобус Mercedes Sprinter попали под лавину на трассе Бишкек — Ош. Об этом сообщает издание Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале.

«Под лавину на перевале Тоо-Ашуу на трассе Бишкек — Ош попали шесть легковых авто и один микроавтобус Mercedes Sprinter», — говорится в сообщении.

Один легковой автомобиль полностью засыпало снегом. Из него извлекли четырех человек. Среди пострадавших оказалась потерявшая сознание женщина, ее увезли в больницу.

В результате происшествия на посту «Сосновка» ввели ограничение на проезд всех видов транспорта.

13 января сообщалось, что пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией. По данным телеканала Rai News 24, сход лавины произошел днем на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт. Три горнолыжника не выжили, два получили ранения. На месте происшествия работали спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.

Ранее лавина накрыла группу туристов на Камчатке.