Священник предупредил россиян об обмане «церковных» мошенников

При виде объявлений о сборе помощи на храмы и монастыри следует проверять официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, так как за этими объявлениями могут стоять мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

Священник, отвечая на вопрос, как не стать жертвой мошенников, мимикрирующих под клириков РПЦ, и отличить фейковые публикации о Церкви от настоящих, напомнил, что доверие к церкви и ее представителям в России высокое, поэтому часто люди не проверяют информацию.

«Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций — в том числе «церковных», от лица Церкви», — напомнил собеседник агентства.

Волков добавил, что в интернете часто можно увидеть баннеры с призывами помочь тому или иному храму и монастырю. Священник отметил, что так могут собирать помощь храмы из глубинки, однако нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого следует зайти на официальный сайт епархии, указал собеседник агентства.

В октябре прошлого года сообщалось, что жителя Выксы, собиравшего деньги на выдуманную реконструкцию храма, будут судить за мошенничество. По версии следствия, 51-летний мужчина обманывал людей с марта 2023 года по январь 2024-го. Он публиковал в соцсетях видео с иконами и просил неравнодушных людей оказать благотворительную помощь в реставрации Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское Конаковского района Тверской области.

Ранее РПЦ признала клирика Лухманова лжесвященником.