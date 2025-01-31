РПЦ признала клирика Лухманова лжесвященником

Русская православная церковь (РПЦ) признала получившего известность в сети бывшего протоиерея Александра Лухманова лжесвященником из-за второго брака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Отмечается, что Лухманов был лишен сана еще в декабре 2023 года решением церковного суда Кинельской епархии.

«Несмотря на лишение сана, Лухманов продолжает позиционировать себя священником в социальных сетях», — отметили в РПЦ.

До этого мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком. По данным РБК, 72-летняя москвичка регулярно посещала находящийся неподалеку от ее дома храм, где познакомилась и подружилась с протоиереем. Через какое-то время ей от имени священника написал неизвестный, который сообщил пенсионерке о якобы проверках прихожан на предмет финансирования ВСУ.

Ранее протестантская церковь США лишила лицензии священника Робинсона за жест «от сердца к солнцу».