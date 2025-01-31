Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РПЦ признала клирика Лухманова лжесвященником

РПЦ признала Александра Лухманова лжесвященником из-за второго брака
close
prihod.ru

Русская православная церковь (РПЦ) признала получившего известность в сети бывшего протоиерея Александра Лухманова лжесвященником из-за второго брака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Отмечается, что Лухманов был лишен сана еще в декабре 2023 года решением церковного суда Кинельской епархии.

«Несмотря на лишение сана, Лухманов продолжает позиционировать себя священником в социальных сетях», — отметили в РПЦ.

До этого мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком. По данным РБК, 72-летняя москвичка регулярно посещала находящийся неподалеку от ее дома храм, где познакомилась и подружилась с протоиереем. Через какое-то время ей от имени священника написал неизвестный, который сообщил пенсионерке о якобы проверках прихожан на предмет финансирования ВСУ.

Ранее протестантская церковь США лишила лицензии священника Робинсона за жест «от сердца к солнцу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами