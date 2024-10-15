Россиянин собирал деньги на выдуманную реконструкцию храма, записывая видео с иконами

Жителя Выксы, собиравшего деньги на выдуманную реконструкцию храма, будут судить за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

По версии следствия, 51-летний мужчина обманывал сограждан с марта 2023 года по январь 2024-го. Он публиковал в соцсетях видео с иконами и просил неравнодушных людей оказать благотворительную помощь в реставрации Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Фёдоровское Конаковского района Тверской области.

Как минимум шестеро человек поверили в выдуманную историю и перевели аферисту более 250 тыс. рублей, однако при обыске у него нашли гораздо большую сумму.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта были изъяты компьютерная техника, рабочие записи, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. В сейфе обнаружены 600 тыс. рублей, а также более €31 тыс. евро и $78 тыс.», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, мошенник полностью возместил пострадавшим материальный ущерб. В ожидании суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее священник собирал деньги для нуждающихся и потратил их на липосакцию живота.