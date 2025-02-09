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Троих жителей Петербурга арестовали за обман контрактников ВС России

Суд арестовал трех жителей Петербурга за обман контрактников ВС России
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РИА Новости

Трое жителей Петербурга были арестованы по решению Октябрьского районного суда по обвинению в мошенничестве; жертвами злоумышленников стали контрактники ВС России, а сумма ущерба составляет в общей сложности не менее 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«У них возник преступный умысел на хищение денежных средств, выделяемых гражданам при заключении ими контрактов о прохождении военной службы с Минобороны РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что злоумышленники похитили единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей, а также были замечены в краже иных выплат, выделяемых при заключении контрактов.

Среди прочего, как следует из сообщения пресс-службы суда, мошенники убеждали своих жертв передавать в их пользование банковские карты, которые были оформлены для получения выплат по контракту. Затем аферисты списывали с них денежные средства, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.

Всех троих подозреваемых задержали 6 февраля, им было предъявлено обвинение. Фигурантов уголовного дела заключили под стражу до 25 марта 2025 года.

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