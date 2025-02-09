На Сахалине ввели режим повышенной готовности на фоне севшего на мель судна

Режим повышенной готовности введен в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет», — сообщил глава региона.

Лимаренко добавил, что несмотря на отсутствие разлива топлива, ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По личному поручению губернатора в районе был введен режим повышенной готовности.

По информации Лимаренко, для контроля ситуации был создан оперативный штаб, его возглавил зампред правительства Алексей Римша. Мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство, заключил губернатор.

В свою очередь РенТВ со ссылкой на источник сообщил, что севшее на мель у Сахалина судно перевозит 1000 тонн угля. Кроме того, на борту находится 50 тонн дизельного топлива, 700 тонн мазута, 2,7 тонн моторного масла.

Как рассказал источник, экипажу не потребовалась помощь, матросы обеспечены водой, едой и не нуждаются в медицинском обслуживании. Два судна — буксир «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин» готовы прийти на помощь в случае необходимости.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров.

По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее новые выбросы мазута произошли на Кубани, в Крыму и Севастополе.