Главреду ИА «Регнум» Ахмедовой продолжают поступать угрозы

Главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова сообщила, что дала показания по делу об угрозах в свой адрес, которые продолжают поступать. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я дала первые показания по делу и пока ставлю его для себя на паузу — органы разберутся, кто мне угрожал, а я буду вести канал как обычно. Угрозы, конечно, продолжаются, я их уже не выкладываю, поскольку в них перейден предел человеческого», — рассказала главред «Регнума».

Также Ахмедова поблагодарила всех за оказанную поддержку, отметив, что помощь предложили как ее подписчики, так и ведомства и «Русская община».

Кроме того, главный редактор агентства отметила, что уже дала первые показания по уголовному делу и в настоящее время ставит его для себя на паузу, так как правоохранительные органы разберутся, кто ей угрожал.

7 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум». В СК отметили, что помимо физической расправы Ахмедовой поступали требования отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей.

Ранее президент Кипра рассказал о поступающих сообщениях с угрозами.