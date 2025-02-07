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Главный редактор агентства «Регнум» сообщила об угрозах в свой адрес

СК РФ: главному редактору «Регнума» поступают угрозы физической расправы
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Мария Девахина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» Марии Ахмедовой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства «Регнум» поступают угрозы физической расправы», — говорится в публикации.

По данным СК, помимо физической расправы поступали требования отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей. О какой именно, в пресс-службе ведомства не уточнили.

По этому факту возбуждено уголовное дело, его ход поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

4 февраля финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, который неоднократно посещал Донбасс для освещения ситуации в соответствующих регионах, начал получать угрозы о физической расправе. Журналист пояснил, что в его стране даже в частных компаниях наблюдается травля людей, у которых есть пророссийская позиция. В связи с этим Хейсканен назвал непредсказуемыми последствия своего возвращения домой после посещения Донбасса.

Ранее президент Кипра рассказал о поступающих сообщениях с угрозами.

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