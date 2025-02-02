Президент Кипра рассказал о поступающих сообщениях с угрозами

Президент Кипра Христодулидис подтвердил, что ему поступило сообщение с угрозами

Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил информацию о том, что ему поступило сообщение с угрозами. Об этом сообщает телеканал Sigma.

«Я подтверждаю факт происшедшего и полностью доверяю властям Республики Кипр», — заявил Христодулидис в ответ на соответствующий вопрос.

Президент Кипра также подчеркнул, что не хочет ничего больше добавлять по этому поводу.

По информации Sigma, президент республики двое суток назад получил на свой личный телефон угрожающие сообщения. Отправитель остался неизвестным.

Кипрские власти позднее установили, что сообщение отправил заключенный из тюрьмы. В связи с этим в отделении центральной тюрьмы был проведен обыск.

Телеканал отметил, что рейд в тюрьме проводили 50 сотрудников полиции, такое количество сотрудников свидетельствует о серьезности ситуации, поскольку расследования обычно проводят около 15–20 сотрудников правоохранителей. Подробности о проведенном расследовании Sigma не приводит.

Ранее неизвестные угрожали расправой военкору из Санкт-Петербурга.