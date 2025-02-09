В России будут судить подростка за серию ложных сообщений о минировании

В Удмуртии будут судить 17-летнего подростка за ложные сообщения о минировании

17-летнего жителя Удмуртии будут судить за серию ложных сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

За финансовое вознаграждение он рассылал письма с угрозами взрывов в учебные заведения и торговые центры Ижевска. Для проверки этой информации пришлось задействовать спецслужбы, которые нигде не обнаружили взрывчатку.

«Установлено, что за каждое из ложных сообщений исполнитель заказа получил от нанимателя по 5 долларов США на специально открытый для этих целей криптовалютный кошелек», — говорится в сообщении.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Заведено уголовное дело.

Недавно посетителей петербургского Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности поступившего анонимного сообщения. После проверки музей вернулся к обычному режиму работы. По факту ложной информации о минировании было заведено уголовное дело.

Ранее петербуржца задержали за ложную информацию о минировании Ленинградской АЭС.