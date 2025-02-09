Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России будут судить подростка за серию ложных сообщений о минировании

В Удмуртии будут судить 17-летнего подростка за ложные сообщения о минировании
close
Freepik.com

17-летнего жителя Удмуртии будут судить за серию ложных сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

За финансовое вознаграждение он рассылал письма с угрозами взрывов в учебные заведения и торговые центры Ижевска. Для проверки этой информации пришлось задействовать спецслужбы, которые нигде не обнаружили взрывчатку.

«Установлено, что за каждое из ложных сообщений исполнитель заказа получил от нанимателя по 5 долларов США на специально открытый для этих целей криптовалютный кошелек», — говорится в сообщении.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Заведено уголовное дело.

Недавно посетителей петербургского Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности поступившего анонимного сообщения. После проверки музей вернулся к обычному режиму работы. По факту ложной информации о минировании было заведено уголовное дело.

Ранее петербуржца задержали за ложную информацию о минировании Ленинградской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами