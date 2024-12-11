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Петербуржца задержали за ложную информацию о минировании Ленинградской АЭС

МВД: судимого жителя Петербурга задержали за ложный звонок о минировании ЛАЭС

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По ее информации, задержанным оказался ранее судимый 50-летний житель города, проживающий на улице Доблести.

«Мужчина из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию об угрозе объекту. Фигурант задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — сказано в сообщении.

30 октября стало известно, что граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко признали вину в том, что они собирались в канун 9 Мая в 2023 году подорвать более 30 опор линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

В ФСБ России сообщали, что диверсионно-террористическая группа, в составе которой были эти мужчины, планировала подорвать свыше 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС. Согласно плану спецслужб Украины, это привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС, а также могло нанести серьезный экономический и репутационный ущерб РФ.

По данным ведомства, террористы успели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор Калининской АЭС.

Ранее неизвестный сообщил о минировании крейсера «Аврора» в Петербурге.

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