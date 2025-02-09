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У исторической мэрии в Париже обнаружили «губительный для детей» свинец

В Париже после пожара в здании мэрии повышен уровень свинца
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Gonzalo Fuentes/Reuters

В Париже после пожара в историческом здании мэрии 12-го округа в воздухе обнаружен повышенный уровень свинца. Об этом пишет Le Parisien.

Согласно статье, после возгорания в мэрии в ночь на 27 января специалисты регионального агентства по здравоохранению взяли пробы воздуха в 40 разных местах около здания, в том числе в детских садах, школах и на улицах.

«Концентрация свинца, особенно губительного для маленьких детей и беременных женщин, была отмечена вокруг мэрии 12 округа», — отмечает газета.

Как уточняется в материале, из-за превышения нормы свинца была приостановлена работа двух яслей. В понедельник, 10 февраля, местные власти проведут заседание, где обсудят проблему.

Около 18:00 8 февраля произошло возгорание в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников, пятеро были госпитализированы.

Ранее в Нотр-Даме впервые после пожара прошла рождественская служба.

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