На Сахалине из-за циклона ограничили движение транспорта

На Сахалине из-за циклона ограничили движение поездов и автобусов

В связи с циклоном на Сахалине вводятся ограничения в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

5 и 6 февраля пригородные поезда на участке Южно-Сахалинск — Алые розы будут курсировать по ограниченному графику. Движение поездов на участках Южно-Сахалинск — Новоалександровка, Южно-Сахалинск — Христофоровка и Новоалександровка — Христофоровка отменяется.

Также ограничивается движение на некоторых автомобильных дорогах. В частности, прекращена работа межмуниципальных автобусов на маршрутах Южно-Сахалинск — Долинск, Южно-Сахалинск — Быков, Макаров — Поронайск.

4 февраля сообщалось, что к Сахалинской области приближается циклон, который пройдет через Холмский, Невельский, Долинский, Корсаковский, Анивский районы и город Южно-Сахалинск. В указанных районах и областном центре ожидается сильный снег, на побережьях порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Ранее на Сахалине поезд застрял в сугробе на путях.