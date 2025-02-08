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Захарова высказалась о ситуации с четой Макрон

Захарова: ситуация с Макронами — пример преследования журналистов во Франции
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Global Look Press

Ситуация вокруг четы Макрон является хорошим примером преследования журналистов во Франции. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит развивается целая драма, которая волнует не только французских журналистов, но и их коллег по всему миру. Вместе с тем дипломат отметила, что это, безусловно, не вопрос России. При этом она сказала, что привела эту ситуацию в качестве примера того, как журналисты из Франции подвергаются преследованию со стороны властей республики только за то, что «направляют или имеют наглость направлять» интересующие их вопросы.

3 февраля стало известно, что французская журналистка Наташа Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в России, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. По словам Рей, супруга французского лидера якобы родилась мужчиной. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (брат Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появилось трое детей.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер.

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