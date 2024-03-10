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Макрон прокомментировал слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Макрон назвал слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сфабрикованными

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Michel Spingler/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 впервые прокомментировал слухи о том, что его 70-летняя жена Брижит родилась мужчиной и является трансгендером.

«Самое страшное – это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди, в конце концов, верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», — сказал президент.

Макроны оформили брак в 2007 году. Впервые о том, что жена президента Франции родилась мужчиной, заявила 52-летняя ясновидящая Амандин Рой. Слухи были активно подхвачены ультраправыми силами в 2022 году, когда президент вел кампанию по переизбранию. Они затихли после окончания выборов.

В прошлом году Макрон назвал неприемлемым нападение на родственника своей супруги Брижит после его телевизионного интервью, отметив, что насилию нет места в демократической стране.

Ранее во Франции приняли закон, закрепляющий в конституции право женщин на аборт.

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