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Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине

Посол Гармонин: России не нужно посредничество Швейцарии по конфликту на Украине
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Global Look Press

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил о невозможности посредничества Швейцарии в украинском конфликте до коренного изменения антироссийской политики Берна. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Гармонин отметил, что до тех пор, пока не появятся условия для изменения недружественного курса в отношении России, Москва не будет пересматривать свое отношение к Швейцарии, и, следовательно, ей не требуется посредничество так называемых нейтральных стран.

«Еще раз – пока не будет предпосылок в виде смены недружественного курса в отношении нашей страны, Москва не изменит свое отношение к Берну, а значит, и никакое посредничество мнимых нейтралов нам не нужно. Никаких авансов в ущерб российским интересам», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что это мнение уже не раз высказывалось высокопоставленными представителями России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова.

8 февраля президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что Берн готов выступить в качестве посредника в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

Ранее в Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине.

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