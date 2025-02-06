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В Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине

Die Weltwoche: Зеленский является препятствием для сделки Трампа по Украине
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский мешает заключению сделки по разрешению конфликта, которую хочет заключить американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

Издание утверждает, что в обсуждении вопроса урегулирования есть определенные подвижки, пусть и небольшие, однако есть одна помеха.

«Но самый главный вопрос: кто является самым большим препятствием [для ее заключения]? Судя по всему, это Владимир Зеленский», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что украинский лидер запретил вести переговоры с РФ, питает явную неприязнь к ее президенту Владимиру Путину, а также имеет сомнительную легитимность, поскольку срок его полномочий истек в мае 2024 года.

Положить конец «страданиям украинцев» могут выборы, заключают авторы статьи.

4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее Медведчук заявил о плохих новостях для Украины.

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