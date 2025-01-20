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Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа

Кобахидзе: Грузия готова к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа
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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа, об этом пишет ТАСС.

«Мы еще раз можем зафиксировать нашу готовность и желание существенно перезагрузить отношения, возобновить с чистого листа стратегические отношения с США. Мы надеемся, что у нас в этом направлении будут важные успехи», — сказал Кобахидзе.

Политик также отметил, что последние несколько лет были непростыми во всем мире и в Грузии было «четыре попытки революции». Премьер высказал надежду на то, что в годы правления Трампа обстановка в мире, и в том числе в Грузии, будет более спокойной.

Кобахидзе сказал, что у 45-го президента США амбициозный план — победа над дипстейтом (глубинным государством — прим. ред.), пожелал Трампу успехов. По словам премьера Грузии, победа над дипстейтом имеет очень важное значение для отношений между государствами.

Стало известно, что Дональд Трамп в день своей инаугурации, которая состоится 20 января, подпишет более 200 указов.

Ранее в США раскрыли ошибку Трампа в урегулировании конфликта на Украине.

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