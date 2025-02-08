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В МЧС высказались о пострадавших при пожаре в студии танцев в Москве

В МЧС не получали данных о пострадавших при пожаре в студии танцев в Москве

Спасатели эвакуировали из горящего на востоке Москвы здания танцевальной студии 40 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале столичное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что не получали данные о пострадавших. Тушение огня продолжается.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Из-за пожара внутри оказались заблокированы десятки человек. SHOT утверждает, что возгорание началось во время фотосессии танцоров.

В МЧС России заявили, что к борьбе с огнем привлечены 60 человек и 16 единиц техники. Уровень пожара был повышен до четвертого. Пожарным удалось спасти 50 человек, среди них есть ребенок.

Ранее боец СВО лишился медали из-за пожара.

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