Российский военный лишился медали из-за пожара

Ura.ru: боец СВО утратил медаль «За отвагу» во время пожара в воинской части

Участник боевых действий на Украине, удостоенный медали «За отвагу», лишился государственной награды и удостоверения к ней из-за пожара в воинской части. Об этом пишет Ura.ru.

Из материала следует, что мужчина из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры больше года пытался восстановить медаль. Однако до сих пор он получал только отказы.

«Действуя в интересах заявителя, уполномоченный [по правам человека в регионе Наталья Стребкова] <...> подала ходатайство о восстановлении утраченных медали «За Отвагу» и удостоверения к ней», — отметили журналисты.

Омбудсмен направила запрос в главное управление кадров министерства обороны РФ. В письме она попросила решить вопрос в кратчайшие сроки, и тем самым помогла участнику специальной военной операции (СВО) вернуть утраченную награду.

6 февраля депутат нижней палаты российского парламента Амир Хамитов рассказал, что обратился к владельцам торговых площадок с призывом принять меры для прекращения продажи муляжей медалей. В частности, речь идет о торговле копиями государственных наград, выдаваемых за участие в СВО.

Парламентарий назвал подобный бизнес «кощунством», которое обесценивает подвиги военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал героев спецоперации настоящей элитой страны.