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Москвич получил ожоги 50% тела из-за моноколеса

В Москве мужчина получил ожоги 50% тела из-за вспыхнувшего моноколеса
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Ksenija Toyechkina/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 5 января мужчина получил ожоги 50% тела из-за вспыхнувшего моноколеса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Иван и его семья были дома. Вдруг мужчина услышал странные звуки в коридоре, пошел проверить и увидел, что вокруг моноколеса все в огне. Иван взял одеяло, чтобы накинуть на колесо, но в этот момент аккумулятор гаджета взорвался, и пламя перешло на мужчину», — говорится в сообщении.

По словам москвича, в тот момент он не почувствовал боли: нужно было спасать родных и животных. После этого мужчина взял горящее моноколесо и выкинул его во двор.

В пожаре Иван получил ожоги рук, живота и лица. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, где у него обнаружили ряд заболеваний и вылечили их.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина прикрепил ванну к автомобилю и ездил по городу. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как уфимец сидит в ванне, прикрепленной тросами к прицепу.

Ранее магаданские рыбаки потопили свои авто в Охотском море.

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