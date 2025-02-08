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Власти Новороссийска сообщили о восстановлении инфраструктуры после шквального ветра

Кравченко: в Новороссийске ветер повалил 17 деревьев и 7 дорожных знаков
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Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

В Новороссийске идет оперативное восстановление инфраструктуры после непогоды. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, за минувшие сутки ветер, достигавший скорости 32 м/с, повалил 17 деревьев, повредил семь дорожных знаков, сорвал три козырька и одну крышу. Также зафиксировано 13 обрывов проводов.

Кравченко отметил, что аварийные службы переведены на круглосуточный режим работы, чтобы как можно быстрее устранить последствия стихии. Бригады электриков выезжают на энергообъекты для устранения локальных сбоев.

«Плановые отключения на сегодня не предусмотрены», — написал глава города.

8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные условия ожидаются в Мурманской области, Краснодарском крае и Ненецком автономном округе. По его словам, в Новороссийске в ближайшие дни порывы ветра могут достигать до 35 м/с.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.

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