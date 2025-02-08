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В Екатеринбурге фельдшера скорой помощи избил пьяный мужчина

В Екатеринбурге пьяный каратист избил фельдшера скорой помощи
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге сотрудник скорой медицинской помощи подвергся нападению со стороны 20-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел ночью на улице Циолковского. Вызов скорой помощи поступил от прохожей, заметившей двух молодых людей, лежавших на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Прибывшие медики стали свидетелями внезапного приступа агрессии одного из них. Мужчина, как утверждается, являющийся мастером спорта по карате, начал угрожать медику и размахивать кулаками. В результате нападения фельдшер получил закрытую черепно-мозговую травму.

По информации канала, нападавший и его спутник были задержаны полицией, но впоследствии отпущены.

6 февраля в Челябинске мужчина избил врача в больнице на Российской улице. Вскоре на место прибыли сотрудники охранного предприятия. Хулиган не успел скрыться и попытался оказать силовикам сопротивление, но его обезвредили и передали в руки полицейским.

Ранее пьяный пациент избил двух врачей скорой помощи в Дзержинске.

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