Пьяный пациент избил двух врачей скорой помощи в Дзержинске, медиков госпитализировали

В Дзержинске пьяный пациент избил двух врачей скорой помощи по пути в наркодиспансер. Об этом со ссылкой на главреда «Стационар пресс» Алексея Никонова сообщает NewsNN.

По информации издания, инцидент произошел 26 ноября. Сильно злоупотребившего алкоголем мужчину везли в наркодиспансер на машине скорой помощи, однако пациент напал на двух фельдшеров и избил их.

В результате обоих врачей, мужчину и женщину, госпитализировали в медицинское учреждение. У них диагностировали сотрясения мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Состояние пострадавших оценили как средне тяжелое.

В данный момент нападавший задержан. Сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту произошедшего, сообщили в ведомстве. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

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