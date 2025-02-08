В Петербурге раненого бойца СВО выгнали из больницы

Бородин: в Петербурге раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о вопиющем случае, произошедшем в Санкт-Петербурге: участник СВО Владлен Мецлер, получивший тяжелое ранение головы, был выписан из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии и фактически выдворен на улицу. Данной информацией Бородин поделился в своем Telegram-канале.

По его словам Бородина, военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ, находившийся в реанимации, был выписан 6 февраля. Бородин потребовал привлечь медицинских работников к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и назвал их действия позорными.

Администрация НИИ заявила, что пациент получил необходимую помощь. В больнице пояснили, что 4 ноября 2024 года военнослужащему была оперативно проведена сложная операция по восстановлению костного дефекта черепа, а выписка была плановой.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге взял ситуацию под контроль.

Отмечается, что Мецлер получил тяжелое ранение во время боев за Артемовск (Бахмут).

В начале февраля в Перми пропал участник СВО, мужчину ищут уже пять дней. По предварительной информации, участник СВО получил осколочное ранение и ему якобы дали бессрочный отпуск. В сентябре 2024 года контрактник приехал лечиться в Пермь.

Ранее в Самарской области избили пожилого отца участника СВО.