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Участник СВО пропал в российском городе, его ищут уже пять дней

В Перми пять дней ищут пропавшего участника СВО
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Telegram-канал 59.RU | Новости Перми

В Перми пропал участник СВО, мужчину ищут уже пять дней. Об этом сообщает 59.ru.

По предварительной информации издания, участник СВО получил осколочное ранение и ему якобы дали бессрочный отпуск. В сентябре 2024 года контрактник приехал лечиться в Пермь.

Однако 1 февраля у мужчины произошла ссора с супругой. После этого он собрал вещи, надел камуфляжную одежду и вышел из дома. Со 2 февраля он перестал выходить на связь. Его жена подала заявление в полицию и обратилась за помощью в поисковые отряды. Также один из местных жителей нашел сумку военного у лога реки Данилихи и написал сообщение о готовности вернуть имущество на имя мужчины.

Супруга пропавшего также сама прошла весь его пеший маршрут и дошла до вокзала, где охранники вспомнили, что видели мужчину 2 и 3 февраля. Он попал на камеры видеонаблюдения в компании неизвестного мужчины. По словам сотрудников вокзала, военный сказал им, что едет в работный дом. В воинской части женщине сообщили, что ее муж объявлен в розыск как уклонист.

До настоящего момента местоположение мужчины неизвестно. Он имеет рост 170 сантиметров, худое телосложение, голубые глаза и волосы с сединой.

Ранее пропавшего подростка нашли в крепости из туалетной бумаги.

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