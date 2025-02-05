В Самарской области избили пожилого отца участника СВО, однако виновного еще не наказали. Об этом пишет уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что конфликт между родителями участника СВО и их соседом произошел еще два года назад. В результате пожилой мужчина получил травмы, однако сотрудники МВД отказывали ему в возбуждении уголовного дела. При этом постановления об отказе отменяла прокуратура района в ответ на заявления мужчины. За два года агрессора так и не привлекли к ответственности, поэтому мужчина обратился к региональному омбудсмену.

«Из представленной Уполномоченному прокуратурой Сергиевского района Самарской области информации следует, что 17.05.2023 должностным лицом ОМВД России по Сергиевскому району было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено прокуратурой района в порядке осуществления надзорной деятельности как незаконное и необоснованное в виду того, что проверка проведена некачественно и поверхностно, не выполнены все проверочные мероприятия, способствующие принятию законного и обоснованного решения»‎, — пишет уполномоченный по правам человека.

Омбудсмен добавила, что на имя начальника ОМВД России по Сергиевскому району были внесены требования об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, которые рассмотрены и удовлетворены.

В конце января 2024 года сообщалось, что в Омской области на участника СВО «повесили» шесть микрозаймов. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договоров займа незаключенными, а обязательств по ним — не возникшими. Суд удовлетворил требование в полном объеме.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали четырех инспекторов ДПС за вымогательство взятки у бойца СВО.