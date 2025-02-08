Постпред РФ заявил о проблемах ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация балансирует на грани глубокого кризиса, и ее будущее напрямую зависит от действий Финляндии как нынешнего председателя. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Лукашевич выразил опасение, что ОБСЕ может оказаться в состоянии паралича, если Финляндия не сможет направить работу организации в сторону конструктивного диалога и придерживаться принципа консенсуса.

Он подчеркнул, что Россия призвала главу финского МИД Элину Валтонен к осторожному и взвешенному подходу к работе с государствами-участниками, строгому соблюдению процедурных норм и соблюдению принципа консенсуса как гарантии учета интересов всех стран.

Финляндия приняла председательство в ОБСЕ 1 января 2025 года.

В декабре политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко предположила, что в 2025 году председательствующая в ОБСЕ Финляндия продолжит антироссийскую риторику и попытается «сколотить» противоборствующую Москве коалицию внутри организации.

Ранее российский дипломат рассказал о планах нового генсека ОБСЕ Синирлиоглу.