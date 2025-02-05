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США выпустили на свободу ряд задержанных мигрантов из-за переполненности тюрем

CBS: США освободили задержанных мигрантов из-за переполненности мест содержания
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Aris Martinez/Reuters

Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США освободила из-под стражи некоторое количество задержанных мигрантов на фоне заполненности центров их содержания. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности.

Отмечается, что расширение операций ICE привело к задержанию большого числа преступников, которые не являются гражданами США, что требует больше места для содержания их под стражей. В ряде случаев выпускали десятки человек в день.

По состоянию на 4 февраля помещения внутри центров содержания ICE были заполнены на 109% — там содержались около 42 тысяч мигрантов, в то время как сеть коммерческих и окружных тюрем ведомства рассчитана на 38 521 койку. 3 февраля ICE освободила около 160 мигрантов из-под стражи.

20 января Трамп пообещал в кратчайшие сроки остановить проникновение нелегалов на территорию США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с обстановкой на южной границе страны.

Ранее Трамп одобрил идею отправлять преступников в другие страны.

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