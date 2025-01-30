В США предложили открыть знаменитую федеральную тюрьму «Алькатрас»

Старший сын президента США Дональд Трамп – младший в соцсети X предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы «Алькатрас», которая находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско.

Сын главы Белого дома приветствовал идею своего отца о подготовке крупного миграционного центра на базе в Гуантанамо (Куба) для содержания задержанных нелегальных мигрантов.

«Это отличная идея. Может, нам также стоит снова открыть «Алькатрас»?!» — написал Трамп-младший.

Накануне президент Трамп заявил, что подпишет указ о подготовке миграционного центра на 30 тысяч человек на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов. Глава Белого дома подчеркнул, что там должны содержаться самые опасные преступники-нелегалы.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его экс-президентом США Джо Байденом.

Тюрьма «Алькатрас» имеет репутацию самой суровой тюрьмы в США. Бывшие заключенные сообщали о жестокости и бесчеловечных условиях, которые стали серьезным испытанием для их рассудка. За 29-летнюю историю федеральной тюрьмы из нее пытались сбежать по меньшей мере 14 раз. Самая известная попытка побега была совершена грабителем банков Фрэнком Моррисом, а также братьями Джоном и Кларенсом Энглинами в июне 1962 года. Среди самых известных заключенных в «Алькатрас» — знаменитый гангстер Аль Капоне, Роберт Страуд и мафиози Мейер Коэн.

Ранее Трамп напомнил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой.