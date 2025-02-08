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Минобороны РФ подало в суд на Управление спецстроительства

Минобороны потребовало от Управления спецстроительства более 1 млрд рублей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство обороны РФ подало иск на сумму более чем 1,1 млрд рублей к ФГУП «Главное управление специального строительства», гендиректора которого стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выполнении госконтрактов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1 173 090 428 рублей», — отмечается в карточке.

Других подробностей нет.

В ноябре Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и других двух фигурантов, проходящих по делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов с оборонным ведомством. По версии следствия, они похитили у Минобороны РФ 50 млн рублей.

8 февраля стало известно, что министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ОАО «Российские железные дороги» 5,5 млн рублей. Детали иска не уточняются.

Ранее Минобороны потребовало взыскать с ведущего ракетно-космического предприятия РФ более 57,6 млн рублей.

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