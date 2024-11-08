Арестован гендиректор Главного управления спецстроительства Минобороны России

Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и других двух фигурантов, проходящих по делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов с оборонным ведомством. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По ее информации, суд также заключил под стражу Ивана Мальцева и Евгения Сундукова. Арестованные подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Четвертого фигуранта, Ольгу Павлову, суд поместил под домашний арест.

2 ноября сообщалось, что Второй западный окружной военный суд оставил обвиняемого в получении взятки экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова под стражей до января.

В конце октября бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина обвинили в получении крупной взятки.

Ранее полковник Минобороны РФ признался в получении взятки из-за угрызений совести.