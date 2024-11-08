Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестован гендиректор Главного управления спецстроительства Минобороны России

Суд арестовал гендиректора Главного управления спецстроительства МО Молодченко

Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и других двух фигурантов, проходящих по делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов с оборонным ведомством. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По ее информации, суд также заключил под стражу Ивана Мальцева и Евгения Сундукова. Арестованные подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Четвертого фигуранта, Ольгу Павлову, суд поместил под домашний арест.

2 ноября сообщалось, что Второй западный окружной военный суд оставил обвиняемого в получении взятки экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова под стражей до января.

В конце октября бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина обвинили в получении крупной взятки.

Ранее полковник Минобороны РФ признался в получении взятки из-за угрызений совести.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами