Бездомным должны будут оказывать медпомощь по месту пребывания

Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть возможность оказания бездомным россиянам плановой медпомощи по месту их пребывания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что помощь нужно оказывать даже тем, у кого нет документов. Разработать меры глава государства поручил до 1 июля.

О помощи нуждающимся Путин говорил еще в декабре во время заседания СПЧ. Тогда он поручил Минздраву создать порядок оказания медицинской помощи россиянам, которые лишились документов, и бездомным людям.

Также в ходе заседания Путин призвал снизить загруженность врачей и педагогов отчетными документами. Он отметил, что в последнее время вопрос о данной проблеме поднимается часто. Российский лидер также поддержал идею о том, что у учителя должно быть достаточно времени для качественного обучения и воспитания, в связи с чем нужно сократить бюрократическую составляющую его работы.

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.