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Москвичам рассказали об установлении нового рекорда атмосферного давления

Леус: второй день подряд в Москве обновляется рекорд атмосферного давления

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве был обновлен рекорд атмосферного давления в понедельник, 9 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале эксперта.

Как заметил Леус, второй день подряд в столице обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления.

«Сегодня, в самом начале суток, в полночь, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, было зафиксировано атмосферное давление 727,6 мм рт. ст., что ниже прошлого рекорда этого дня, составлявшего 728 мм рт. ст. и установленного в 1992 году», — добавил метеоспециалист.

Также он уточнил, что днем 9 октября показания барометров продолжат повышаться и к вечеру достигнут отметки в 739 мм рт. ст. Такие значения по-прежнему будут ниже нормы.

До этого 8 октября в столичном районе Беляево выпал снег. До 21.00 9 октября по городу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра.

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