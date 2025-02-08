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Американцы стали чаще ездить в Россию

Генконсул Захаров: американцы стали чаще подавать документы на визу в РФ
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Depositphotos

Американцы стали чаще подавать документы на получение визы в РФ, что говорит о росте числа поездок в Россию из Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров в интервью для РИА Новости.

По словам Захарова, в 2024 году были «весьма востребованы» практически все консульские действия, в том числе оформление паспортов, подтверждение гражданства, нотариат, а также выдача справок о нахождении в живых.

До этого Генконсул в США заявил о росте числа обращений за паспортом РФ на фоне введения украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста.

За 2024 год в российское генеральное консульство за паспортом РФ обратились 54 гражданина Украины — среди них те, чьи родители или другие родственники уже приобрели гражданство России, либо ранее проживавшие на территории ДНР, в городе Мариуполь, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.

Ранее Подоляк заявил, что Украина хотела бы спровоцировать войну между США и РФ.

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