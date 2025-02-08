Нелегалам дали шанс избежать депортации из России

МВД: нелегалы избегут депортации из РФ, если обратятся в полицию до 30 апреля

Нелегальные мигранты могут избежать депортации из России, если обратятся в полицию или миграционный центр «Сахарово» до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщается в материалах МВД России, которые цитирует РИА Новости.

«В России в период с 1 января по 30 апреля 2025 года включительно действует указ президента РФ №1126, по которому возможно без риска выдворения, депортации и закрытия въезда сделать свое пребывание в России законным», — сообщается в документах МВД.

Речь идет о нелегально находящихся в России более трех месяцев иностранцах, которые не имеют патента или разрешения на работу, или их патент просрочен. Также шанс избежать депортации есть у тех мигрантов, которые не имеют разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).

До этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России, что представляет серьезную угрозу обществу.

Ранее бизнес-сообщество РФ предложило способы урегулирования сферы миграции.